Handball-Bundesliga Knochenmarködem: Hamburgs Handballer vorerst ohne Zoran Ilic Von dpa | 20.09.2023, 16:33 Uhr Zoran Ilic Foto: Marius Becker/dpa

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss in den kommenden Wochen auf Rückraumspieler Zoran Ilic verzichten. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat sich der 21 Jahre alte Rückraumspieler beim 35:34-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den SC DHfK Leipzig ein Knochenmarködem am rechten Oberschenkel zugezogen. Der Ungar war auf einem Werbeaufkleber auf dem Hallenboden ausgerutscht.