European League Klarer Erfolg der Flensburger Handballer vor dem Nord-Derby Von dpa | 13.12.2022, 22:37 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich mit einem Sieg im letzten internationalen Spiel des Jahres für das 107. Schleswig-Holstein-Derby gegen den THW Kiel warm geworfen. Die Norddeutschen setzten sich am Dienstag in der European League mit 42:30 (23:15) gegen den ungarischen Vertreter FTC Budapest durch. Mit 10:2 Punkten führt die SG, für die Johannes Golla als bester Werfer neun Treffer erzielte, die Tabelle der Gruppe B weiter souverän an. Für die Ungarn war Bence Nagy fünfmal erfolgreich.