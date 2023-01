Handball Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball Kiels Handballer spielen Pokal-Viertelfinale gegen den SCM Von dpa | 10.01.2023, 11:56 Uhr

Titelverteidiger THW Kiel spielt sein Viertelfinale im deutschen Handball-Pokal gegen den aktuellen Meister SC Magdeburg in Hamburg. Wie der Ligaverband HBL und der THW am Dienstag mitteilten, wird die Partie am 5. Februar um 15.00 Uhr angepfiffen. Grund für den Hallenwechsel ist, dass die Kieler Arena wegen anderer Veranstaltungen nicht zur Verfügung steht.