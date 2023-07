Johannes Golla Foto: Sascha Klahn/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Kiels Handballer: neue Saisnon mit zwei neuen Spielern Von dpa | 24.07.2023, 11:11 Uhr

Titelverteidiger THW Kiel ist in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Auf dem Sportcampus der Kieler Christian-Albrechts-Universität standen am Montag die obligatorischen Laktattests auf dem Programm. Mit dabei waren auch die beiden Neuzugänge der Kieler: Torhüter Vincent Gerard (36) aus Frankreich und Rückraumspieler Elias Ellefsen á Skipagötu (21) von den Färöern. Gerard spielte zuletzt für Saint-Raphaël Var in Frankreich, á Skipagötu beim IK Sävehof in Schweden.