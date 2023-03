Sander Sagosen Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Kiels Handballer: Großer Schritt Richtung Viertelfinale Von dpa | 22.03.2023, 20:32 Uhr

Der THW Kiel hat sich in der Playoff-Runde der Handball-Champions-League eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Mittwoch im Hinspiel mit 41:28 (19:11) beim rumänischen Titelträger Dinamo Bukarest durch. Sander Sagosen, Miha Zarabec und Eric Johansson waren mit je sechs Treffern die besten Kieler Torschützen. Für die Gastgeber waren Stanislav Kasparek und Ante Kuduz ebenfalls je sechsmal erfolgreich. Das Rückspiel findet am 29. März in Kiel statt. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für das Viertelfinale trifft die Mannschaft von Trainer Filip Jicha auf Paris Saint-Germain.