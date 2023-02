THW Kiel - KS Kielce Foto: Sascha Klahn/dpa up-down up-down Handball Kiels Handballer feiern 32:29-Heimsieg über Kielce Von dpa | 09.02.2023, 20:33 Uhr

Der THW Kiel hat den fünften Sieg in der Vorrunde der Handball-Champions-League gefeiert. Gegen den polnischen Meister KS Kielce, gegen den die Norddeutschen zuvor neunmal in Serie nicht gewonnen hatten, gab es am Donnerstag einen 32:29 (22:13)-Heimsieg. Vor 7774 Zuschauern waren Niclas Ekberg mit acht Treffern für den deutschen Rekordmeister sowie Arkadiusz Moryto und Dylan Nahi mit je sechs Toren für die Gäste die besten Werfer. Mit 12:10 Punkten bleibt der THW Vierter der Gruppe B.