Handball Kieler verlieren Champions-League-Spiel in Szeged Von dpa | 16.02.2023, 20:56 Uhr

Die Handballer des THW Kiel haben nach zuvor drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage in der Vorrunde der Champions League kassiert. Beim ungarischen Meister Pick Szeged unterlagen die Norddeutschen am Donnerstag 33:36 (17:14). Sander Sagosen war mit sieben Toren bester Werfer des THW, der mit 12:12 Punkten Tabellenvierter der Gruppe B bleibt. Für Szeged erzielte Imanol Garciandia sechs Treffer.