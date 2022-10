Magnus Landin Foto: Uwe Anspach/dpa-Pool/dpa/Archiv up-down up-down Verletzung Kieler Handballer Magnus Landin wird in Krankenhaus versorgt Von dpa | 12.10.2022, 12:09 Uhr

Der dänische Handball-Nationalspieler Magnus Landin vom THW Kiel musste seine Teilnahme am Nationalmannschafts-Lehrgang in Dänemark verletzungsbedingt abbrechen. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 27 Jahre alte Linksaußen bis zum Wochenende zur Beobachtung in einem Kopenhagener Krankenhaus bleiben. „Magnus wird in Kopenhagen bestens versorgt“, sagte Kiels Mannschaftsarzt Detlev Brandecker, der zu seinen dänischen Kollegen Kontakt hält.