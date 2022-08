Handball Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball Kiel Zweiter in Veszprem: Flensburg Dritter Von dpa | 28.08.2022, 18:11 Uhr

Handball-Bundesligist THW Kiel hat bei einem stark besetzten Vorbereitungsturnier in Ungarn den zweiten Platz belegt. Die Norddeutschen verloren am Sonntag das Endspiel gegen Gastgeber Telekom Veszprem mit 27:34. Im Halbfinale am Samstag hatten sich die „Zebras“ mit 35:33 gegen den polnischen Meister Lomza Vive Kielce durchgesetzt.