Kiel vor Champions-League-Finalturnier: „Kopf nicht in Sand" 14.06.2022, 15:42 Uhr

Handball-Bundesligist THW Kiel geht mit großer Vorfreude in das Final-Turnier der Champions League, das am Samstag und Sonntag in Köln ausgespielt wird. „Wir wollen die Stadt, den Club und auch die Bundesliga repräsentieren“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Dienstag bei einer Medienrunde im Trainingszentrum der „Zebras“. Die Norddeutschen treffen im Halbfinale am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) auf den Titelverteidiger FC Barcelona. Zuvor ermitteln der ungarische Vertreter Telekom Veszprem und KS Vive Kielce aus Polen den ersten Endspiel-Teilnehmer.