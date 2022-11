Kiel siegt beim Aufsteiger Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Handball Kiel ohne Probleme beim 37:24 über Hamm-Westfalen Von dpa | 08.11.2022, 20:41 Uhr

Die Handballer des THW Kiel sind wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach wettbewerbsübergreifend drei sieglosen Spielen in Serie gewann der Rekordmeister in der Bundesliga mit 37:24 (17:9) bei Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen.