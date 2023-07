Torsten Jansen Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Handballer starten mit zwei Neuen in die Vorbereitung Von dpa | 19.07.2023, 14:51 Uhr

Der HSV Hamburg geht mit einer großen Portion Demut in die neue Saison in der Handball-Bundesliga. „Dass eine Saison wie die vergangene nur schwer zu steigern ist, sollte jeder wissen“, sagte Trainer Torsten Jansen am Mittwoch beim Trainingsauftakt im Hamburger Landesleistungszentrum. Die vergangene Saison hatten die Hanseaten auf einem starken siebten Platz beendet und dabei nur knapp die Qualifikationsrunde zur European League verpasst.