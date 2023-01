Ankunft Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Handball-WM Handballer heiß auf WM - Gislason: „Alle brennen darauf“ Von dpa | 12.01.2023, 15:02 Uhr

Die deutschen Handballer sind in ihrem WM-Spielort Kattowitz gelandet. Am Freitag steht für die DHB-Auswahl die erste Bewährungsprobe an. Es wartet ein unbequemer Gegner.