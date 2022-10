Handball Foto: Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball Handballer feiern 32:28-Auswärtssieg beim TBV Lemgo Lippe Von dpa | 30.10.2022, 18:17 Uhr

Die Handballer des HSV Hamburg bleiben in der Handball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Am Sonntag setzen sich die Hanseaten mit 32:28 (13:13) beim TBV Lemgo Lippe durch. Casper Mortensen hatte mit acht Treffern entscheidenden Anteil am Auswärtserfolg. Für die Gastgeber waren Lukas Zerbe und Samuel Zehnder mit je fünf Toren am erfolgreichsten. Mit 10:8 Punkten bleibt der HSVH Tabellenneunter.