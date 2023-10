Transfer Handballer Baijens wechselt zu Top-Club Paris Saint-Germain Von dpa | 20.10.2023, 16:39 Uhr | Update vor 55 Min. Dani Baijens Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Dani Baijens wechselt wie erwartet nach der Saison vom Handball-Bundesligisten HSV Hamburg zu Paris Saint-Germain. Der 25 Jahre alte Niederländer unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim französischen Top-Club, teilten die Hamburger am Freitag mit. „Ich wäre auch gerne in Hamburg geblieben. Aber die Chance, mit Paris in der Champions League zu spielen, ist für mich einfach extrem reizvoll“, wurde Baijens zitiert.