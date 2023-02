DHB-Pokal Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Pokal Handballer aus Kiel und Flensburg wollen ins Halbfinale Von dpa | 03.02.2023, 14:12 Uhr

Der THW Kiel muss als Titelverteidiger für das Top-Duell gegen Magdeburg am Sonntag nach Hamburg ausweichen. Flensburg trifft schon am Samstag auf die HSG Wetzlar. Ziel ist die Endrunde in Köln.