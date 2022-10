SG Flensburg-Handewitt Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild up-down up-down DHB-Pokal Handball-Pokalkracher Flensburg gegen Berlin im Livestream Von dpa | 04.10.2022, 13:12 Uhr

Das Topduell in der zweiten Runde des deutschen Handball-Pokals zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin wird am 19. Oktober im kostenfreien Stream auf der Internetplattform „skysport.de“ übertragen. Das teilte der Bezahlsender am Dienstag mit. Die Partie in der Flens-Arena wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Beide Teams standen sich bereits am vierten Bundesliga-Spieltag gegenüber. Die hochdramatische Partie endete mit einem 31:31-Unentschieden.