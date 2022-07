ARCHIV - Ein Handball liegt auf einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Molter up-down up-down Handball-Champions-League Handball: Magdeburg gegen Paris, harte Gruppe für THW Kiel Von dpa | 01.07.2022, 12:22 Uhr

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg trifft in der Vorrunde der Champions League unter anderem auf das französische Spitzenteam Paris Saint-Germain. Das ergab die Auslosung am Freitag in Wien. Der THW Kiel muss sich dagegen mit Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona auseinandersetzen.