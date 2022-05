ARCHIV - Flensburgs Emil Jakobsen reagiert mit Schmerz verzerrtem Gesicht. Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter Handball-Champions-League Handball: Flensburg scheidet mit 24:27 in Barcelona aus Von dpa | 19.05.2022, 20:40 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Nach dem 29:33 aus dem Hinspiel gab es am Donnerstag eine 24:27 (10:10)-Niederlage gegen den FC Barcelona. Damit buchte der Titelverteidiger aus Spanien das Ticket für das Finalturnier am 18. und 19. Juni in Köln. Bester Flensburger Werfer war Hampus Wanne mit sechs Toren. Für die Katalanen war Dika Mem ebenfalls sechsmal erfolgreich.