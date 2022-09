Mark Schober Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild up-down up-down Heimspielstätte Handball-Bundesligist Bergischer HC: Neue Arena bis 2027 Von dpa | 13.09.2022, 09:37 Uhr

Der Handball-Bundesligist Bergischer HC soll eine feste Heimspielstätte in Solingen bekommen. „Die Planungen laufen auf Hochtouren. Wir rechnen damit, dass diese Arena bis 2027 steht“, sagte BHC-Geschäftsführer Jörg Föste am Rande der Präsidiumssitzung des Deutschen Handball-Bundes (DHB) am Dienstag.