28.07.2023

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss in den nächsten vier Wochen auf Rückraumspieler Dominik Axmann verzichten. Der Club teilte am Freitag mit, dass sich der 24-Jährige einer Operation am rechten Unterschenkel unterzogen hat. Bei dem Eingriff wurde ein vernarbter Bluterguss an der Wade entfernt, der Axmann in der Vergangenheit Probleme bereitet hatte. Ob er bis zum Saisonstart am 24. August (19.00 Uhr/Dyn) im Auswärtsspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt rechtzeitig fit wird, steht noch nicht fest.