Handball Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Handball-Bundesliga Hamburgs Handballer verpflichten Torhüter Haug 2024/25 Von dpa | 28.06.2023, 12:58 Uhr

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat schon jetzt den ersten Transfer für die übernächste Spielzeit getätigt. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird der norwegische Torhüter Robin Haug von der Saison 2024/25 an das Trikot der Hanseaten tragen. Der 24-Jährige spielte zuletzt bei Skjern HB in Dänemark und wechselt aktuell zum norwegischen Vizemeister Elverum HB. In Hamburg erhält er zunächst einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026.