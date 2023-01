Torsten Jansen Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Hamburgs Handballer starten Vorbereitung auf die Restsaison Von dpa | 13.01.2023, 13:46 Uhr

Handball-Bundesligist HSV Hamburg startet am Montag in die Vorbereitung auf die zwei Saisonhälfte. Wie der Club am Freitag mitteilte, steht daran anschließend vom 19. bis 26. Januar ein siebentägiges Trainingslager auf der spanischen Kanareninsel Fuerteventura auf dem Programm.