07.06.2022

Die Handballer des HSVH Hamburg werden sich in einem Trainingslager auf Fuerteventura auf die Bundesliga-Saison 2022/23 vorbereiten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen vom 23. bis 30. Juli auf die spanische Kanaren-Insel reisen. Eine der wichtigsten Aufgaben in der Vorbereitung wird es sein, die drei Neuzugänge Jacob Lassen, Andreas Magaard und Dani Baijens zu integrieren.