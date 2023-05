Johannes Bitter Foto: Michael Schwartz/Deutsche Presse up-down up-down Handball-Bundesliga Hamburgs Handballer bis zum Saisonende ohne Johannes Bitter Von dpa | 02.05.2023, 11:52 Uhr

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss bis zum Saisonende ohne seinen Torhüter Johannes Bitter auskommen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat sich der 40-Jährige einer Operation am rechten Knie unterzogen. Bei dem Eingriff wurden unter anderem freie Gelenkkörper entfernt. „Das Ziel ist es, dass ich zum Start in die neue Saison wieder dabei bin und voll mitmachen kann“, wurde Bitter in einer Mitteilung des Clubs zitiert.