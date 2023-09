Handball-Bundesliga Hamburgs Handballer auch in Göppingen erfolgreich Von dpa | 21.09.2023, 21:17 Uhr | Update vor 11 Min. Casper Mortensen Foto: Michael Schwartz/dpa up-down up-down

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat das zweite Spiel in Serie gewonnen. Bei Frisch Auf Göppingen feierten die Hanseaten am Donnerstag einen 32:27 (19:16)-Auswärtssieg. Nach den drei Niederlagen zum Saisonbeginn verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen auf 4:6 Punkte und kletterte in der Tabelle von Platz 15 auf Rang elf. Beste Werfer des Abends waren Dani Baijens mit acht Toren für Hamburg sowie Josip Sarac mit neun Treffern für die Gastgeber.