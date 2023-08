Mit dem siebten Platz hatten die Hamburger die Teilnahme an der Qualifikation zur European League nur knapp verpasst. Der Auftakt in die neue Saison ist denkbar schwer: Nach dem Saisonstart am 24. August (19.00 Uhr/Dyn) bei der SG Flensburg-Handewitt geht es am 7. September zur MT Melsungen und dann schon am 10. September zum Champions-League-Sieger SC Magdeburg. „Unser Start ist sehr schwer, aber wir nehmen das gerne an“, sagte Weller. „Die Flensburger müssen sich unter dem neuen Trainer und mit vielen Neuzugängen auch erst einspielen. Vielleicht können wir das ausnutzen.“