Hamburgs Trainer Torsten Jansen freute sich über den Erfolg, den er aber gleich einordnete: „Rein ergebnistechnisch ist es gut gelaufen, aber das jetzt überzubewerten wäre das Falsche“, sagte 46-Jährige, der in Kiel auf einige Leistungsträger verzichten musste. Dafür war Dominik Axmann nach seiner Wadenoperation wieder dabei.



Der THW Kiel startet am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) mit dem Supercup gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen in die neue Saison. Das erste Liga-Spiel steht dann am nächsten Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten auf dem Programm. Die Hamburger beginnen die neue Spielzeit am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) mit dem Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt.