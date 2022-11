THW Kiel - Aalborg HB Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Handball Große Moral, geringer Lohn: Handballer treten auf Stelle Von dpa | 03.11.2022, 10:03 Uhr

Die Moral stimmt, aber dennoch treten die Handballer des THW Kiel in der Champions League auf der Stelle. Das Ziel, nach der Vorrunde einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe B zu belegen, um so direkt in das Viertelfinale einzuziehen, ist nach dem 36:36 am Mittwochabend gegen Aalborg HB weit entfernt. Mit 5:7 Zählern stecken die „Zebras“ auf Platz fünf fest.