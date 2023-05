Montpellier HB - Füchse Berlin Foto: Sascha Klahn/dpa up-down up-down Handball Füchse Berlin stehen im Finale der European League Von dpa | 27.05.2023, 17:25 Uhr

Die Füchse Berlin haben das Finale der European League erreicht und damit auch ihre letzte Titelchance gewahrt. Die Berliner gewannen am Samstag beim Final Four in Flensburg nach einer starken zweiten Hälfte ihr Halbfinale gegen das französische Spitzenteam Montpellier HB klar mit 35:29 (16:16). Das Finale findet am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) statt. Gegner ist der Gewinner der Partie zwischen Bundesligist FA Göppingen und den Spaniern von BM Granollers. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit acht, sowie Mathias Gidsel und Mijajlo Marsenic mit je sechs Toren.