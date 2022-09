Handball Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball Füchse Berlin holen Remis im Spitzenspiel in Flensburg Von dpa | 15.09.2022, 21:06 Uhr

Die Füchse Berlin haben ein erstes Ausrufezeichen in der Handball-Bundesliga nur knapp verpasst. Obwohl die Berliner lange Zeit führten, mussten sich die Füchse am Donnerstagabend im Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt mit einem 31:31 (16:15) begnügen. Für den Hauptstadt-Club war es der erste Punktverlust in dieser Saison. Bester Berliner Werfer war der überragende Mathias Gidsel mit zehn Toren.