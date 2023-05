Füchse Berlin - BM Granollers Foto: Sascha Klahn/dpa up-down up-down Handball Füchse Berlin gewinnen European League Von dpa | 28.05.2023, 19:57 Uhr

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte einen Europapokal gewonnen. Nach den Siegen im EHF-Cup 2015 und 2018 holten sich die Hauptstädter am Sonntag den Titel in der European League.