Jaron Siewert Foto: Andreas Gora/dpa Handball Füchse Berlin bauen Bundesliga-Tabellenführung aus Von dpa | 10.11.2022, 21:10 Uhr

Die Füchse Berlin haben ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert setzte sich in einem umkämpften Heimspiel vor 6296 Zuschauern mit 32:30 (16:14) gegen die TSV Hannover-Burgdorf durch und führt das Klassement mit jetzt 19:3 Punkten an.