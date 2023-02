Maik Machulla Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down European League Flensburgs Handballer vor Gruppensieg Von dpa | 14.02.2023, 22:30 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg in der Vorrunde der European League gemacht. Die Norddeutschen setzten sich am Dienstag mit 29:21 (14:9) bei PAUC Handball im französischen Aix-en-Provence durch. Da Verfolger Ystads IF nur 35:35 gegen FTC Budapest spielte, beträgt der Vorsprung der SG auf die Schweden nach dem achten von zehn Spieltagen drei Punkte.