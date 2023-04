SG Flensburg-Handewitt Foto: Marco Wolf/dpa up-down up-down Handball Flensburgs Handballer scheitern in European League Von dpa | 18.04.2023, 22:38 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die nächste bittere Niederlage kassiert. Drei Tage nach dem Halbfinal-Aus im nationalen Pokalwettbewerb verloren die Norddeutschen am Dienstag auch das Viertelfinal-Rückspiel in der European League gegen den spanischen Vertreter Fraikin Granollers mit 27:35 (12:16) und schieden trotz des 31:30-Sieges aus dem Hinspiel aus. Somit findet auch das Finalturnier am 27. und 28. Mai in der Flensburger Arena ohne das Heimteam statt.