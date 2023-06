Mark Bult Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Handball-Bundesliga Flensburgs Handballer besiegen Rhein-Neckar Löwen Von dpa | 11.06.2023, 18:23 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt beendet die Saison in der Handball-Bundesliga auf dem vierten Tabellenplatz. Am letzten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Interimstrainer Mark Bult am Sonntag mit 34:31 (17:15) gegen die Rhein-Neckar Löwen durch und hielt den deutschen Pokalsieger auf Rang fünf auf Distanz. Vor 6300 Zuschauern in der Campushalle, zu denen auch der freigestellte Ex-Coach Maik Machulla gehörte, waren Aaron Mensing und Lasse Möller mit je sechs Treffern beste SG-Werfer.