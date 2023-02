SG Flensburg-Handewitt Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Flensburger nach 30:23 über Ystads IF Gruppensieger Von dpa | 21.02.2023, 21:01 Uhr

DIe SG Flensburg-Handewitt schließt die Vorrunde der Handball-European-League als Gruppensieger ab. Nach dem 30:23 (12:13) am Dienstag gegen den schwedischen Vertreter Ystads IF kann die Mannschaft von Trainer Maik Machulla auch am letzten Spieltag in der kommenden Woche nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Bester Werfer der Norddeutschen vor den 3031 Zuschauern in der Flensburger Arena war der neunfache Torschütze Mads Mensah Larsen. Für die Schweden erzielte Jonathan Svensson sechs Treffer.