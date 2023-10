Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt treffen im Pokal-Achtelfinale in einem Heimspiel auf den Bundesliga-Rivalen Bergischer HC. Der HSV Hamburg muss sich in einem weiteren Erstliga-Duell in eigener Halle mit dem Aufsteiger ThSV Eisenach auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Montagabend in Eisenach. Die Spiele werden am 12. und 13. Dezember ausgetragen.



Der HSVH hatte sich durch einen 36:35-Sieg über den Zweitliga-Spitzenreiter ASV Hamm-Westfalen für das Achtelfinale qualifiziert. Die im vergangenen Wettbewerb drittplatzierten Flensburger waren bislang ebenso spielfrei wie Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen und Final-Verlierer SC Magdeburg. Rekordsieger THW Kiel war in der dritten Runde überraschend an der HSG Wetzlar gescheitert.