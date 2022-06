ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Handball Empor-Handballer im DHB-Pokal gegen Nordhorn-Lingen Von dpa | 28.06.2022, 11:46 Uhr

Handball-Zweitligist Empor Rostock trifft in der ersten Runde des DHB-Pokals in einem Heimspiel auf den Ligarivalen HSG Nordhorn-Lingen. Das ergab die Auslosung am Dienstag bei der Handball Bundesliga in Köln. Gespielt wird am Wochenende 27./28. August. Die Nord-Bundesligisten um Titelverteidiger THW Kiel, die SG Flensburg-Handewitt und den HSV Hamburg greifen erst in der zweiten Runde im Oktober in das Geschehen ein. Das von Hamburg nach Köln umgezogene Finalturnier findet am 15. und 16. April 2023 statt.