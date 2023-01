Mads Mensah Larsen (l) Foto: Zsolt Czegledi/MTI/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Däne Mensah kurz vor Handball-WM positiv auf Corona getestet Von dpa | 10.01.2023, 11:14 Uhr

Auf dem Weg zum erhofften dritten WM-Titel in Serie muss Dänemark zum Auftakt der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden möglicherweise ohne Mads Mensah Larsen auskommen. Der Rückraumspieler der SG Flensburg-Handewitt wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der dänische Handballverband am Dienstag mitteilte. Drei Tage vor Dänemarks Auftaktspiel gegen Belgien ist der 31-Jährige daher vorläufig in Isolation geschickt worden. Er wartet nun weitere Tests ab, die endgültig klären sollen, ob er am Freitag (20.30 Uhr) in Malmö gegen die Belgier dabei sein kann oder nicht. Er fühle sich gänzlich gesund, wurde Mensah in einer Verbandsmitteilung zitiert.