Handball WM Corona-Test negativ: Däne Mensah startklar für Handball-WM

Nach einem positiven Corona-Test ist der dänische Rückraumspieler Mads Mensah Larsen doch startklar für den Auftakt der Handball-WM in Polen und Schweden. Ein neuer Corona-Test fiel am Mittwochmorgen negativ aus, nachdem ein erster Test am Montag zunächst schwach positiv gewesen war, wie der dänische Handballverband mitteilte.