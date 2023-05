Mark Bult Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Handball-Bundesliga „Coolness bewahren“: Flensburgs Handballer vor Partie Von dpa | 10.05.2023, 15:26 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen nach der 33:37-Niederlage am vergangenen Wochenende bei den Füchsen Berlin wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. „Wir dürfen keine Panik bekommen und müssen die Coolness bewahren“, forderte SG-Trainer Mark Bult vor dem Auswärtsspiel am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) beim TSV GWD Minden. Für die viertplatzierten Flensburger geht es darum, den internationalen Startplatz für die kommende Saison abzusichern.