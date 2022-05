ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael Handball-Bundesliga Buxtehuder SV will nach Corona-Zwangspause Rang drei sichern Von dpa | 17.05.2022, 12:16 Uhr

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV wollen am Mittwoch (19.30 Uhr) gleich ihren ersten „Matchball“ im Kampf um Rang drei in der Bundesliga nutzen. Allerdings muss sich in der Partie bei der TuS Metzingen zeigen, wie die Mannschaft von Trainer Dirk Leun die coronabedingte Zwangspause überstanden hat. Immerhin hatten zehn Spielerinnen mehrere Tage pausieren müssen. „Es ist aber sicher, dass alle heiß darauf sind, den dritten Platz zu sichern“, betonte Leun.