Handball Bundestrainer hofft auf Auswahl-Rückkehr von Pekeler Von dpa | 11.10.2022, 06:02 Uhr

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hofft in Zukunft auf eine Rückkehr von Kreisläufer Hendrik Pekeler in die Nationalmannschaft. „Die Entwicklung bei unseren Abwehrspielern ist erfreulich, aber bei Pekeler habe ich schon noch Hoffnung, dass er wiederkommt“, sagte der Isländer im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). Der 31 Jahre alte Pekeler hatte nach den Olympischen Spielen in Tokio eine Auswahl-Pause eingelegt und sich im Mai dieses Jahres im Champions-League-Spiel mit dem THW einen Riss der rechten Achillessehne erlitten.