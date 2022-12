Dirk Leun Foto: Marco Wolf/dpa/Archivbild up-down up-down European League BSV-Coach Leun ärgert sich über „unnötige Niederlage“ Von dpa | 04.12.2022, 11:03 Uhr

Bei den Handballerinnen des Buxtehuder SV gibt man sich trotz der klaren Niederlage bei Fana Handball (Norwegen) im Qualifikationsspiel zur European League kämpferisch. Obwohl seine Mannschaft aufgrund der 21:28 (13:11)-Niederlage am Samstag im Rückrundenspiel in einer Woche nun mit acht Toren gewinnen muss, um sicher die Gruppenphase zu erreichen, betonte Trainer Dirk Leun: „Wir sind uns einig, dass man das in der Halle Nord durchaus noch drehen kann.“