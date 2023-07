Daniel Rebmann Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Bereits zwei Ausfälle nach Trainingsstart bei Gummersbach Von dpa | 17.07.2023, 14:02 Uhr

Für den VfL Gummersbach ist der Start in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga bisher wenig glücklich verlaufen. Nur kurz nach dem Trainingsauftakt zog sich Neuzugang Daniel Rebmann einen Sehnenriss im Fuß zu. Der 29 Jahre alte Torhüter fällt damit mindestens sechs Wochen aus. Darüber hinaus muss der VfL vorerst auf Tom Kiesler verzichten. Der Abwehrspezialist befindet sich wegen einer Hirnhautentzündung zur Beobachtung im Krankenhaus. Wie der Verein am Montag mitteilte, ist eine Entlassung des 22-Jährigen für Ende der Woche angedacht.