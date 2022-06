ARCHIV - Ein Handball liegt auf einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Molter Beachhandball-WM BSV-Handballerinnen mit DHB-Team souverän weiter Von dpa | 22.06.2022, 18:12 Uhr | Update vor 13 Min.

Das deutsche Beachhandball-Team um Torhüterin Katharina Filter sowie Liv Süchting vom Bundesligisten Buxtehuder SV hat bei der WM auf Kreta souverän die nächste Runde erreicht. Am Mittwoch gelang der Auswahl von Bundestrainer Alexander Novakovic gegen Norwegen im dritten Spiel ein 2:0. Nach den 2:0-Erfolgen am Vortag gegen Brasilien und Ungarn blieben die Europameisterinnen damit in Gruppe D ungeschlagen. Nächste Gegner in der zweiten Gruppenphase sind Uruguay, Argentinien (beide Donnerstag) und die Niederlande (Freitag).