Handball Bundesliga Antrag abgelehnt: HSV Hamburg muss in Hannover spielen Von dpa | 20.04.2022

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) zu seinem Nachholspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf antreten. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurde der am Vortag gestellte Antrag auf eine Spielverlegung von der Handball-Bundesliga (HBL) abgelehnt.