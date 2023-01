Andreas Wolff Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Handball-WM Als Nummer eins im Handball-Tor Von dpa | 11.01.2023, 16:46 Uhr

Er hat jede Menge Erfahrung und war dabei, als Deutschland 2016 Europameister im Handball wurde. Auch die letzten Spiele liefen für Torwart Andreas Wolff gut. Kein Wunder also, dass er auch bei der Weltmeisterschaft in der Nationalmannschaft ist. Gemeinsam mit Joel Birlehm bildet er bei der WM das Torwart-Team. Die WM startet für Deutschland am Freitag.