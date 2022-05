ARCHIV - Ein Spieler hält einen Handball mit dem Fuß fest. Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild FOTO: Andreas Gora Relegation Abstiegsbedrohte Handball-Luchse unterliegen in Bensheim Von dpa | 14.05.2022, 20:49 Uhr

Den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten ist der Befreiungsschlag im Kampf um den Relegationsplatz in der Bundesliga missglückt. Zwar belegt das Team von Trainer Dubravko Prelcec diesen Rang trotz der 24:28 (13:16)-Niederlage bei der HSG Bensheim-Auerbach am Samstag weiterhin, der Vorsprung auf Schlusslicht BSV Sachsen Zwickau beträgt aber nur einen Punkt. Während die Luchse zum Abschluss Bayer Leverkusen empfangen, kann Zwickau noch zwei Partien bestreiten: in Leverkusen und Oldenburg.